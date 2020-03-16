https://static.news.ru/photo/9f025700-6763-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ рассматривает возможность переноса сроков выплаты дивидендов госкомпаниями на 3–6 месяцев в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает газета «Ведомости», неизвестно, идёт речь о дивидендах в целом или о выплатах государству на его пакеты акций.

«Коммерсант» в свою очередь пишет, что правительство до 18 марта объявит «список экономических, регуляторных и административных мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями».

Часть из них 16 марта утвердит Координационный совет во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин заявил, что туристические компании и авиаперевозчики получат отсрочку в выплате налогов из-за ситуации с коронавирусом. В дальнейшем эту меру могут распространить и на другие отрасли.