Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

https://static.news.ru/photo/4209757a-8170-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В их число вошли торговля одеждой, обувью и автомобилями.

В перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённом указанным постановлением, раздел 2 дополнить позициями следующего содержания: деятельность музеев 91.02, деятельность зоопарков 91.04.1, дополнить разделом 11 следующего содержания: розничная торговля непродовольственными товарами, торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, — сказано в постановлении.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут порядка 1000 компаний. Определены 72 основные отрасли, больше всего компаний представлено в промышленности и сельском хозяйстве. Отмечается, что этим компаниям в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка.

Как писал NEWS.ru, пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса.