Кабмин продлил субсидирование авиакомпаний до середины декабря

https://static.news.ru/photo/2376cee4-3a4f-11eb-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ продлило программу субсидирования авиакомпаний до середины декабря за выполнение вывозных рейсов.

Чтобы получить субсидию авиаперевозчики должны предоставить в Росавиацию необходимые документы до 10 декабря. Ранее срок был установлен до 1 августа. Об этом говорится в постановлении правительства, устанавливающем изменения в правилах субсидирования.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. С 30 марта было закрыто движение через российские границы по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. К этому дню авиасообщение с несколькими странами возобновлено.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что границы России с некоторыми странами могут остаться закрытыми из-за пандемии коронавируса до сентября следующего года. Власти других стран полагают, что смогут принимать российских туристов после летнего сезона. Туристический рынок потерял около 95-97% своих зарубежных клиентов и стал наиболее пострадавшей отраслью. Игнатьев подчеркнул, что количество россиян, отдохнувших на турецких курортах, снизилось на 60-70% в сравнении с показателями 2019 года.

Как писал NEWS.ru, глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин считает, что границы для туристов из России могут открыть Мексика, Доминикана и Марроко. По его словам, возобновление международных авиарейсов по многим направлениям зависит от эпидемиологической ситуации. Горин отметил, что страны Евросоюза сейчас не выдают туристические визы, поэтому отправляться в Европу на Новый год будет невозможно.