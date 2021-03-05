Кабмин принял программу развития угольной отрасли на 15 лет

https://static.news.ru/photo/9a66c300-7e61-11eb-9051-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший с рабочим визитом в Кемерово, заявил об утверждении программы развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин на прошедшем на этой неделе совещании поднял вопросы транспортного обеспечения поставок угля из Кузбасса. Мишустин назвал эту тему важнейшей.

Кузбасс производит почти 60 % всей российской угольной продукции и жизнь во многих городах и посёлках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет, — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года. Он подчеркнул, что на согласование всех мероприятий с властями региона и представителями бизнеса, а также на поиски источников финансирования ушло всего три дня.

Как писал NEWS.ru, глава правительства на совещании назвал важной задачей для угольной отрасли страны развитие транспортной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона РЖД. Этот позволит получать больше доходов за счёт международного транзита по маршруту Восток — Запад и расширит выход на рынки стран АТР.