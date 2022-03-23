Кабмин примет меры для поддержки электросетевой отрасли в условиях санкций

Правительство России в ближайшее время примет меры для поддержки электросетевой отрасли в условиях санкций. Ассоциация «Территориальные сетевые организации» предупредила о массовом закрытии ТСО на фоне растущих издержек, сообщают «Известия».

Меры по поддержке п редусматривают неприменение штрафных санкций для ТСО за сдвигание сроков исполнения инвестиционных программ. О грозящих территориальным сетевым организациям (ТСО) проблемах говорится в письме Ассоциации от 16 марта на имя премьера Михаила Мишустина.

Издержки ТСО связаны с необходимостью выстраивать новые логистические цепочки по импорту оборудования, в частности, высоковольтных кабелей, а также из-за роста цен на сырьё.

Без дополнительной поддержки есть риск массового закрытия ТСО, что приведет к повышению цен на электроэнергию для потребителей, — говорится в обращении.

Речь идёт о 90% сетевых компаний из 1,6 тысячи. В связи с этим Ассоциация просит правительство ввести мораторий на готовящиеся требования Минэнерго, которые обяжут ТСО иметь минимум 300 км сетей и 150 МВА мощности подстанций. Письмо в данный момент направлено в МЭР для дальнейшей проработки.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям, тем самым упрощая процедуру подключения к ним домов. Среди изменений выделяются возможность оформления сетей одновременно со стройкой и комплексное развитие территорий по одной заявке.