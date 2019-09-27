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Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор. О них в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

С точки зрения дифференциации утильсбора, или так называемого блока промышленных субсидий, было принято определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка) в размере 60% от объёма соответствующих компенсаций, — цитирует Морозова ТАСС.

Чиновник пояснил, что 40% от объёма промышленных субсидий являются дифференцированными. Они зависят от объёма локализации.

Согласно представленной концепции, 2019–2020 годы являются переходным периодом. По словам Морозова, вопрос, связанный с дифференциацией утилизационного сбора, будет затрагивать 2021–2028 годы.

Как писал News.ru, ранее Министерство промышленности и торговли разработало и направило в правительство предложение по повышению ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставка может вырасти на 80%, а в сегменте легковых авто — на 110%.

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