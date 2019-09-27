Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор. О них в ходе совещания вице-премьера Дмитрия Козака с автоконцернами сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.
С точки зрения дифференциации утильсбора, или так называемого блока промышленных субсидий, было принято определить минимальную базу гарантированного возврата при наличии SKD-производства (сварка — окраска — сборка) в размере 60% от объёма соответствующих компенсаций, — цитирует Морозова ТАСС.
Чиновник пояснил, что 40% от объёма промышленных субсидий являются дифференцированными. Они зависят от объёма локализации.
Согласно представленной концепции, 2019–2020 годы являются переходным периодом. По словам Морозова, вопрос, связанный с дифференциацией утилизационного сбора, будет затрагивать 2021–2028 годы.