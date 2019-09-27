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Бюро кредитных историй «Эквифакс» провело исследование и выяснило, что в России увеличился как средний срок ипотечного займа, так и ежемесячный платёж по нему.

Если в 2018 году россияне заключали договор ипотеки в среднем на 14 лет, сейчас этот срок вырос на три года. Каждый месяц платить за жильё новоиспечённые ипотечники стали на 12%...