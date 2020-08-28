Кабмин поручил соблюсти нормы конкуренции при реализации нацпроектов

https://static.news.ru/photo/b8023516-e9ce-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский кабмин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву совместно с другими ведомствами и министерствами проанализировать нормы законодательства в сфере развития конкуренции, осложняющие своевременную реализацию нацпроектов и программ.

Соответствующий перечень решений кабмина опубликован на официальном сайте правительства. Документ составлен по итогам заседания от 27 августа 2020 года.

Минэкономразвития и ФАС должны теперь предоставить кабмину предложения по улучшению норм законодательства в области конкуренции. Антимонопольщикам при дальнейшей работе над Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2021–2025 годы поручили изучить общий подход к развитию конкуренции, учитывая современные тенденции развития цифровых технологий. При этом ФАС должна рассмотреть вопрос легализации рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, а также необходимость соблюдения конкурентных условий при реализации нацпроектов и программ.

Около 40% мероприятий из утверждённых российским кабмином дорожных карт по развитию конкуренции в РФ на 2018–2020 годы не исполнено, заявил руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев во время заседания правительства. Он отметил, что в 2019-м в сфере здравоохранения произошли очень существенные и благоприятные изменения для конкурентной среды. По мнению главы ФАС, в отрасли сформировались механизмы снижения стоимости жизненно важных препаратов. В результате пересмотра свыше тысяч максимальных цен на данную группу медикаментов падение стоимости составило в среднем 40%.

В августе 2018-го российские власти утвердили план развития конкуренции на 2018–2020 годы в отраслях экономики РФ. Документ затрагивает образование, строительство, дорожное строительство, телекоммуникации, информационные технологии, ЖКХ, газоснабжение, электроэнергетику, транспортные услуги, промышленность, реализацию нефти, нефтепродуктов и природных ресурсов, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, рынок социальных услуг и финансовые рынки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС России предписала американской корпорации Apple устранить нарушения, ограничивающие конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS. Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения.