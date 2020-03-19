Государственная дума рассмотрит ряд предложений, которые необходимы для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие прошение направит кабмин, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Сегодня дано поручение по подготовке целого ряда нормативных и законодательных решений. Будем вас просить тоже рассмотреть эти решения, — сказал Силуанов, выступая в ГД.
По его словам, эти меры правительство уже разработало. Скоро их начнут реализовывать,
Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок.
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса повлечёт кризис, который можно назвать беспрецедентным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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