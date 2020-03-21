https://static.news.ru/photo/1a6bd944-6b82-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Cовещание по экономическим вопросам Фото: government.ru

Российское правительство готовит селекторное совещание с регионами, темой которого станет корректировка их экономической политики. Она необходима, чтобы субъекты РФ были готовы к проблемам, с которыми может столкнуться малый бизнес.

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова готовим большой селектор с регионами по корректировке их экономической политики, чтобы они более были насторожены и были готовы к тому, что, действительно, малый бизнес столкнётся с большими проблемами, — заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Минэкономразвития РФ заявило, что начата подготовка пакета мер для оказания помощи гостиницам и заведениям общественного питания в условиях ситуации с распространением коронавируса.

Банк России также готовит дополнительные меры поддержки финансового сектора и ипотечного кредитования в условиях распространения коронавируса. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в случае необходимости Центробанк готов расширить их, причём касаться они будут не только банков, но и микрофинансовых организаций, писал NEWS.ru.