https://static.news.ru/photo/15bc3662-e105-11e9-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Кабмин РФ поддержал законопроект о праве предпринимателей арендовать производственные площади учреждений ФСИН без торгов, если до этого их признали несостоявшимися. Соответствующий документ внёс в Госдуму глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Правительство согласилось с идеей сенатора с некоторыми оговорками. В отзыве говорится, что заявленную цель — заключение договора безвозмездного пользования производственными помещениями колоний — невозможно достичь. Кроме того, нововведение не называет вероятный круг лиц, с которыми планируется заключать договоры, а также порядок их отбора, пишет ТАСС .

На данный момент около 40% производственных зданий для трудовой адаптации заключённых простаивает или эксплуатируется частично. Предполагается, что нововведение позволит увеличить количество трудоустроенных арестантов на 1,8–12,7 тысячи человек в год.

В данный момент подобные договоры аренды могут быть заключены только на конкурсной основе и подобные аукционы часто срываются и признаются несостоявшимися из-за слишком серьёзных требований.

Как писал News.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины.