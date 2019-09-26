Кабмин РФ поддержал законопроект о праве предпринимателей арендовать производственные площади учреждений ФСИН без торгов, если до этого их признали несостоявшимися. Соответствующий документ внёс в Госдуму глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Правительство согласилось с идеей сенатора с некоторыми оговорками. В отзыве говорится, что заявленную цель — заключение договора безвозмездного пользования производственными помещениями колоний — невозможно достичь. Кроме того, нововведение не называет вероятный круг лиц, с которыми планируется заключать договоры, а также порядок их отбора, пишет
На данный момент около 40% производственных зданий для трудовой адаптации заключённых простаивает или эксплуатируется частично. Предполагается, что нововведение позволит увеличить количество трудоустроенных арестантов на 1,8–12,7 тысячи человек в год.
В данный момент подобные договоры аренды могут быть заключены только на конкурсной основе и подобные аукционы часто срываются и признаются несостоявшимися из-за слишком серьёзных требований.
Как писал News.ru ранее, уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о проведении амнистии в отношении определённых категорий граждан. Освободиться из тюрьмы могут несовершеннолетние, матери-одиночки и беременные женщины.