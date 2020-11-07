Кабмин перераспределил субсидии регионам на социальное обслуживание

https://static.news.ru/photo/30f0b298-20f4-11eb-b5e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство одобрило проект изменений в распределение объёмов субсидий региональным бюджетам на финансирование программ по предоставлению социальных услуг на 2020 и 2021 годы.
Цель проекта — обеспечение эффективного использования средств госбюджета и достижение запланированных показателей федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография».
Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе учтены распоряжения президента Владимира Путина, а также замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.