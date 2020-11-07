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Кабмин перераспределил субсидии регионам на социальное обслуживание

15:14, 07 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство одобрило проект изменений в распределение объёмов субсидий региональным бюджетам на финансирование программ по предоставлению социальных услуг на 2020 и 2021 годы.

Цель проекта — обеспечение эффективного использования средств госбюджета и достижение запланированных показателей федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография».

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство одобрило поправки к проекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе учтены распоряжения президента Владимира Путина, а также замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.

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