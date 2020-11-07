Кабмин перераспределил субсидии регионам на социальное обслуживание

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Российский кабмин одобрил 7 ноября поправки к проекту ФЗ об изменениях в Налоговом кодексе РФ. Позже их направят в Госдуму.

Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1022670-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части реализации отдельных...