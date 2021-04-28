Кабмин отрегулирует цены на металл

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После совещания с представителями металлургических компаний правительство поручило Минпромторгу, Минстрою и Росрезерву выработать предложения по рыночному регулированию цен на металлопродукцию. Поводом послужил резкий рост цен на арматуру, листовой, фасонный металл и трубы, сообщили в пресс-службе кабмина.

Поручено направить в Минпромторг и ассоциацию «Русская Сталь» информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения её стоимости для строителей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Минпромторгу и Минстрою рекомендовано активизировать работу с отраслевыми ассоциациями и организациями по консолидации заказов и заключать прямые долгосрочные договоры с фиксированными ценами. Также было принято решение создавать запасы металлопродукции для осуществления ценовых интервенций по аналогии с регулированием цен на зерно.

Ранее специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили необоснованно завышенную стоимость продукции компаний «Северсталь», ММК и ПАО «НЛМК». За первое полугодие цены на горячекатаный прокат их производства поднялись на 50%. По данным ведомства, цены на металлопрокат этих трёх компаний росли более быстрыми темпами, чем стоимость сырья, при этом спрос со стороны российских потребителей за это время существенно не увеличился.

До этого ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Дело было заведено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания „Красо“».