Кабмин остановил действие постановления о продаже масок только с лицензиями

Российское правительство приостановило постановление о продаже медицинских масок только с лицензиями на фармдеятельность. Документ был подписан 13 апреля 2020 года.
Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431 об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий, — говорится в сообщении кабмина.
На такое заявление отреагировали в Росхимзащите. Представители ведомства подтвердили, что ознакомились с постановлением.
Мы знакомы с постановлением, принятие таких решений — прерогатива правительства. Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом, — отметили в компании.
NEWS.ru передавал ранее, что ФАС поймала московские аптеки на недобросовестной торговле масками. Нарушения были обнаружены в аптеках «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов».
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