Кабмин остановил действие постановления о продаже масок только с лицензиями

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Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка ОПЕК+ не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%.

Как отмечает издание, производители нефти будут вынуждены продавать свой продукт по сниженным тарифам, что станет дополнительным препятствием для роста цен. При этом газета считает, что добыча чёрного золота и вовсе...