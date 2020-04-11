Кабмин определился, каким предприятиям разрешит работать в карантин

https://static.news.ru/photo/a6c11a18-7c2a-11ea-8c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России разработало критерии для включения предприятия в перечень системообразующих — таким позволят работать вопреки ограничениям по коронавирусу.

Список из 72 отраслей определило Минэкономразвития, глава которого 10 апреля передал документ вице-премьеру Андрею Белоусову. Предприятия разделили по блокам согласно видам деятельности — каждый станет курировать профильное министерство.

По информации ТАСС, в перечень системообразующий организация попали: исполнители оборонзаказов, градообразующие и критически важные для регионов предприятия, технологические компании, задействованные в «разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности», работающие на удалённых территориях транспортные компании, важные для рынка монополисты и другие.

Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует режим самоизоляции. Власти рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удалённую работу или отправить в отпуска, а большинство организация в торговле и сфере услуг, за исключением аптек и магазинов, закрылись.