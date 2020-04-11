Кабмин определился, каким предприятиям разрешит работать в карантин

Правительство России разработало критерии для включения предприятия в перечень системообразующих — таким позволят работать вопреки ограничениям по коронавирусу.
Список из 72 отраслей определило Минэкономразвития, глава которого 10 апреля передал документ вице-премьеру Андрею Белоусову. Предприятия разделили по блокам согласно видам деятельности — каждый станет курировать профильное министерство.
По
Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует режим самоизоляции. Власти рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удалённую работу или отправить в отпуска, а большинство организация в торговле и сфере услуг, за исключением аптек и магазинов, закрылись.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен