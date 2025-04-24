Кабмин одобрил удвоение страховки по безотзывным вкладам

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Правительство России одобрило увеличение лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. Речь идет о рублевых вкладах индивидуальных предпринимателей и физлиц на срок от трех лет с применением безотзывных сберегательных сертификатов.

Рассчитывать страховку по таким вкладам будут отдельно от страхования депозитов. Эти страховки не будут суммироваться. Сумма застрахованных накоплений в итоге может составить 4,2 млн рублей. Как пояснили в Минфине, до завершения срока снять безотзывный вклад нельзя, но клиент сможет переуступить его. Это позволит банкам управлять своей ликвидностью эффективнее, за счет чего может быть повышена процентная ставка по длинным вкладам, считают в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вопрос о повышении страхового покрытия по банковским вкладам с текущих 1,4 млн до 2,8 млн рублей могут рассмотреть в Государственной думе. По его словам, та застрахованная сумма, которая возвращается клиентам банков, значительно обесценилась из-за инфляции.