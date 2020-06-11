Кабмин одобрил проект распоряжения о выплатах медработникам

Правительство РФ одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Принятие данного проекта распоряжения позволит осуществить поддержку медработников и лиц из группы риска.
О распределении иных межбюджетных трансфертов <...> в целях софинансирования <...> расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера <...> медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией <...>, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство России обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.
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