Кабмин одобрил проект распоряжения о выплатах медработникам

https://static.news.ru/photo/aa1736c6-ac7b-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство РФ одобрило проект распоряжения по финансовой поддержке медработников, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Принятие данного проекта распоряжения позволит осуществить поддержку медработников и лиц из группы риска.

О распределении иных межбюджетных трансфертов <...> в целях софинансирования <...> расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера <...> медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией <...>, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России обсудит возможность поддержки медицинских и социальных работников, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.