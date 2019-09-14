https://static.news.ru/photo/9f4db558-d6d4-11e9-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Правительство России одобрило законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Документ освобождает от НДФЛ доходы, которые были получены гражданами в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Речь идёт о налогоплательщиках, сдающих пострадавшим жильё в наём. Льготы будут предоставляться в том случае, если стоимость аренды не превышает сумм, выделенных на эти цели из бюджета, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что выплачиваемую вузами студентам и аспирантам материальную помощь предлагается освободить от НДФЛ. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 25 июня.