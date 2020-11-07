Кабмин одобрил корректировку свыше 100 отраслевых законов по видам контроля

https://static.news.ru/photo/4c042554-20fb-11eb-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин РФ согласился с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Предполагающий эти изменения проект федерального закона одобрен правительством.

Документ разрабатывался Минэкономразвития страны. В пресс-службе ведомства рассказали, что по нему изменения «вносятся более чем в 100 отраслевых законов по видам контроля (надзора)». Среди них ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также федеральные законы «О пожарной безопасности», «Об образовании в РФ», «О безопасности дорожного движения» и многие другие ФЗ, касающиеся конкретных видов контроля. Кроме того, законопроект упрощает процедуру лицензирования по 52 категориям.

Ранее власти одобрили идею о внесении изменений в законы, которые касаются обеспечения более высокого уровня сохранности данных россиян о трудовой деятельности. В кабмине отметили, что законопроект позволит расширить возможности для реализации прав граждан в области электронного взаимодействия, гарантирует более высокий уровень сохранности информации о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом и поможет упростить процедуры представления сведений о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования.

Также кабмин 7 ноября одобрил проект распоряжения о распределении средств на социальное развитие центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа. По информации правительства, поправки планируется внести в распределение трансфертов, предоставляемых в 2018–2022 годах для реализации программ соцразвития центров экономического роста субъектов, входящих в состав ДФО. Увеличение финансирования Бурятии, Забайкалья, Амурской и Магаданской областей начнут осуществлять за счёт перераспределения средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Кроме того, кабмин одобрил поправки к проекту ФЗ об изменениях в Налоговом кодексе РФ. Позже их направят в Госдуму. Кроме того, власти согласились с изменениями проекта о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства РФ, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета, писал NEWS.ru.