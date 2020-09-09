Кабмин обсудит введение ограничения на перевозку лососевой икры до 10 кг

https://static.news.ru/photo/bbea2d88-f33c-11ea-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин обсудит возможность введения ограниченной перевозки лососевой икры — не более 10 кг, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Представители чиновницы отметили, что она накануне провела заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

В числе предложений [участников заседания] — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Аппарат политика отметил, что необходимость принятия ограничений обсуждается ради предотвращения легализации продукции, полученной преступным путём — в результате браконьерства. По оценкам Россельхознадзора, среднегодовые объёмы перевозки авиасообщением достигают 2 тысяч тонн. Чиновники подчеркнули, что речь идёт о незаконном обороте товара, который не отвечает требованиям безопасности и качества, в промышленном масштабе.

Граждане, которые живут на Дальнем Востоке и просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть Российской Федерации, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, разумеется, нужно внимательно проработать и ввести, — заявила Абрамченко.

Накануне в Мурманске рыбаки пожаловались в федеральный Минсельхоз на действия регионального погрануправления ФСБ. При этом они пригрозили остановить промысел. Союз рыбопромышленников Севера сообщил, что погранслужба ФСБ в Мурманской области в августе объявила, что операции с рыбой в море для рыбаков прибрежного лова незаконны. В частности, запрещено чистить и потрошить рыбу. Однако при этом невозможно доставить улов на берег свежим — рейс рыболовецкого судна может длиться несколько дней.

Отмечается, что в ФСБ посчитали обработанную рыбу «продукцией, готовой к употреблению». Производить такую продукцию на прибрежных судах нельзя под угрозой штрафа в 300% от стоимости улова. При этом госрегламенты предписывают как можно быстрее обрабатывать пойманную рыбу, чтобы она не испортилась.

Как писал NEWS.ru, красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики. Цены могут подняться на 20–60%.

По данным Росрыболовства, в России по состоянию на 17 августа было выловлено более 220 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это вдвое (на 49%) меньше, чем за тот же период два года назад.