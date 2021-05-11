В кабмине выделят средства на кресла-коляски для инвалидов

https://static.news.ru/photo/23344f36-b30a-11eb-913c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 10 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и креслами-колясками, пишет ТАСС.

Он сообщил , что накануне обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поддержал решение о выделении всех необходимых средств в объёме 10 млрд рублей Фонду социального страхования.

Я накануне докладывал президенту о наших подходах, в том числе о вопросах, которые будут стоять перед нами на отчёте перед Государственной думой, он поддержал решение о выделении всех необходимых средств в объёме 10 млрд рублей Фонду соцстраха. И, соответственно, поручения даны, — отметил Мишустин.

Как уточняется, данная сумма будет взята из резервного фонда. На эти средства будут закуплены кресла-коляски, ползунки, ходунки и другие ТСР. Премьер-министр подчеркнул, что необходимые поручения уже даны Минфину и Минтруду.

Ранее кабмин упростил оформление пособий по уходу за инвалидами и пожилыми россиянами. Мишустин уже подписал соответствующее постановление.