Кабмин не обсуждает вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ для богатых

Российское правительство не рассматривает вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом.
Этот вопрос не обсуждается, — цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме сообщил, что в правительстве РФ вновь задумались о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. На данном этапе идёт обсуждение идеи поднять сбор с 13% до 15%. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.
Обеспеченность, как предполагается, будет начинаться от планки в два или три миллиона рублей. Но не в месяц, а в год. В первом случае, чтобы попасть под действие новой нормы, необходимо в месяц в среднем зарабатывать более 166,6 тысячи рублей, во втором — от 250 тысяч и выше.
При этом, по некоторым данным, обсуждается и вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.
Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для состоятельных граждан. В кабмине идея рассматривается с начала 2018 года, однако изначально речь шла о тех, кто зарабатывает от 7–10 млн рублей в год.
Одно из последних публичных предложений в этой сфере прозвучало в начале марта 2020 года, незадолго до введения масштабных ограничений из-за коронавируса и на старте финансового кризиса. Тогда ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в России надо ввести прогрессивный подоходный налог для людей с очень высокими заработками и поднять НДФЛ для богатых до 20–25%. Состоятельными он предложил считать тех, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц.