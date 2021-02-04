Кабмин не будет продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/203a6d96-6702-11eb-acd6-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство РФ пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Окончательное решение будет принято в марте, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте, — цитирует ТАСС Решетникова.

Министр добавил, что по данным Минпромторга и Минсельхоза, принятых мер вполне достаточно и «цифры это подтверждают». При этом он отметил, что эффект от правительственных решений на конечных ценах отразится не сразу.

Это достаточно длительный процесс, если мы не хотим, конечно, возвращаться к государственному регулированию цен. А мы этого очень не хотим, мы считаем это вредным для экономики. Всё-таки мы должны преодолевать эту ситуацию экономическими методами, — подчеркнул Решетников.

В декабре прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, определив предельную отпускную цену на подсолнечное масло на уровне 95 рублей за литр, а розничную — 110 рублей за литр. Стоимость сахара установили на уровне 36 и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в РФ до 1 апреля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, восьмой месяц подряд цены на продовольственные сырьевые товары в мире продолжают расти, в январе они поднялись до максимального значения за последние почти семь лет. Рассчитываемый организацией индекс продовольственных цен, ежемесячно отмечающий изменение цен на ключевые виды продовольствия на международном рынке, в январе вырос на 4,3% — до 113,3 пункта. Это самое высокое значение с июля 2014 года. Самые высокие темпы инфляции коснулись зерновых, растительных масел и сахара. Согласно индексу, зерновые в январе подорожали на 7,1% по сравнению с декабрём. Цены на пшеницу поднялись за месяц на 6,8%, на кукурузу — на 11,2% к декабрю и на 42,3% по сравнению с январём 2020 года.