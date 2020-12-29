В кабмине назвали три причины роста цен на продукты питания в России

https://static.news.ru/photo/ab0da07a-4a95-11eb-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высказала мнение о причинах увеличения стоимости продуктов питания в РФ. По её мнению, ситуацию на рынке изменили три основных фактора.

Во-первых, продовольствие на мировом рынке подорожало во многом из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Во-вторых, на цены повлияло ослабление российского рубля. Третья причина кроется в цепочках «от производителя до торговой сети», так как поставщики компенсировали «свои издержки», рассказала Абрамченко в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До этого правительство имело право устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней в регионах, где за месяц цены на социально значимые товары выросли на 30% и выше. После принятия закона 30-процентный барьер снимается, и кабмин сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование цен для стабилизации ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость набора продуктов для салата оливье к новогоднему столу повысилась за минувший год на 6,14%, а для селёдки под шубой — на 7,4%. Такие данные обнародованы в традиционных расчётах Росстата. Ведомство исходило из того, что для приготовления оливье потребуется по 400 граммов варёной колбасы, картофеля и маринованных огурцов, 380 граммов зелёного горошка, по 200 граммов майонеза и моркови, 100 граммов репчатого лука и четыре куриных яйца