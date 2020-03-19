https://static.news.ru/photo/6b6e5fa8-69c3-11ea-8c64-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Константин Кокошкин/Global Look Press

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что кабмин и Центробанк будут снижать волатильность финансового рынка. Он напомнил, что в стране созданы финансовый резерв в 300 млрд рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса.

Совместно с Банком России мы будем снижать волатильность финансового рынка, а также принимать дополнительные шаги, которые необходимы для нормализации ситуации, — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер-министр также сообщил, что у правительства РФ имеется антикризисный план по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин поручил внести в правительство законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний. Федеральная налоговая служба (ФНС) должна предоставить отсрочку по налогам со сроками уплаты до 1 мая для туризма и авиаперевозок, говорится в поручении премьера. Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к Мишустину с просьбой снизить налоги для малого бизнеса, а также ввести мораторий на контроль и надзор. Титов также считает, что на время пандемии Центробанк не должен повышать ключевую ставку.