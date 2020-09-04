Кабмин хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

https://static.news.ru/photo/24a5cec8-ee55-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство собирается запретить субъектам РФ снижать региональный прожиточный минимум даже в случае удешевления потребительской корзины.

На данный момент снижение прожиточного минимума (ПМ) практикуется в регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе ПМ во втором квартале 2020 года снизился с 17 707 до 17 511 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также снижение было зафиксировано в Дагестане, Севастополе, Свердловской и Смоленской областях. При этом уровень ПМ используется для обоснования МРОТ и размера социальных выплат, пишут «Известия».

Данная инициатива обсуждалась, утверждает издание со ссылкой на собственные источники, на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении размера прожиточного минимума, запрет будет действовать, даже если размер минимума окажется ниже прошлогоднего.

Также в правительстве обсуждаются вопросы корректировки методики расчёта ПМ. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент, основанный на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом регионе. Пересмотр подходов к определению величины ПМ и МРОТ будет происходить раз в пять лет.

Отмечается, что методики определения ПМ критиковал в том числе президент РФ Владимир Путин. В частности, в январе 2020 года глава государства заявил, что нужно пересмотреть структуру потребительской корзины и увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы и мяса. Затем он выступил с поправкой к Конституции о том, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума.

В Минтруде подтвердили, что прорабатывают различные подходы к установлению ПМ.

Как писал NEWS.ru ранее, прожиточный минимум за II квартал 2020 года в Москве установили на уровне 17 841 рубль в расчёте на душу населения и 20 361 рубль — для трудоспособного населения.