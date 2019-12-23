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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что европейские дипломаты с благодарностью восприняли санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пушкова, Гренелл забыл упомянуть о тех, кто осуждает Штаты за эгоизм и наплевательское отношение к Европе. А насчёт проекта... Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, — написал политик...