Правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2» даже при действии санкций со стороны США. Кабмин подтвердил неизменность позиции по отношению к проекту.
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По мнению издания, компания Nord Stream 2 рассказала, что готова закончить строительство газопровода как можно раньше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Германии до последнего предпринимали попытки остановит вступление в силу американских санкций против «Северного потока-2». МИД ФРГ направило представителям США послание в отношении принятия военного бюджета на 2020 год. Германия указывала, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и меры после введения санкций уже нецелесообразны.
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