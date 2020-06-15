Кабмин: гарантии на получение квартир получат 40 тысяч обманутых дольщиков

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Российское правительство собирается до конца 2020 года обеспечить около 40 тысяч обманутых дольщиков гарантиями на получение квартир, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики и социальной сферы.

Было выделено 30 млрд рублей [на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков], примерно 11 млрд выделили дополнительно регионы. Сегодня мы запустили в проектирование и строительство около 1 млн кв. м жилья, — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что кабмин рассмотрел проблемы 229 домов в 20 субъектах. По его словам, руководители регионов взяли решение данной проблемы под личный контроль. По мнению Хуснуллина, «идёт в хорошем смысле слова соревнование за получение этих денег для того, чтобы максимально большое количество проблем решить».

Вице-премьер также рассказал, что самой быстрой и эффективной мерой поддержки строительной отрасли стало субсидирование ипотечных ставок, пишет «Российская газета». Банкам уже поступило почти 170 тысяч заявок на ипотеку. Большую часть обращений одобрили. Общая сумма кредитов составила около 100 млрд рублей. Кредиты оформили примерно 40 тысяч граждан.

Как ранее сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников, снижение налогов и предложенные правительством отсрочки помогли российскому бизнесу сохранить до 650 миллиардов рублей с начала коронакризиса.

По мнению главы Минэконома, действия кабмина помогли бизнесу «эту ситуацию пережить и перезапуститься». Решетников выступил на совещании с президентом Владимиром Путиным. Чиновник добавил, что с 1 июня российские банки выдали предпринимателям льготных кредитов на 155 миллиарда рублей. Программа оказалась настолько востребованной, что правительство увеличит лимит финансирования до 350 миллиардов.

Более ста предприятий, признанных системообразующими, получили от государства 110 миллиардов рублей господдержки. Малые предприятия и граждане реструктурировали 255 тысяч кредитов на 270 миллиардов.

Как писал NEWS.ru, в начале июня правительство Михаила Мишустина представила президенту план восстановления экономики России после пандемии коронавируса и вызванных ей ограничений. По плану кабмина, ВВП снизится, но доходы россиян начнут расти уже в 2020 году.

Двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП.