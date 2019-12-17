https://static.news.ru/photo/387c6336-20aa-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительством принято решение дифференцировать промышленные субсидии для автопроизводителей, которые компенсируют утилизационный сбор, в зависимости от уровня локализации производства в России.

Об этом рассказал пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Он пояснил, что правила предоставления субсидий в соответствии с уровнем локализации по каждому типу транспортных средств дорабатываются Минпромторгом, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад министерство предложило автопроизводителям отказаться от дифференциации субсидий на утильсбор, но эту идею одобрили не все компании. Глава ведомства Денис Мантуров заверил, что единая позиция по данному вопросу будет найдена до конца 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство утвердило повышение утилизационного сбора с 1 января 2020 года. В Минпромторге заявили, что это не приведёт к подорожанию автомобилей российского производства благодаря действующим в отрасли мерам господдержки.