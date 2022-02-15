К весне предрекли рост ставок по ипотеке в России до 11–12,5%

Весной ипотечные ставки в российских банках могут вырасти до 11–12,5%. Влияние на этот фактор окажет увеличение ключевой ставки, а также общая экономическая ситуация в стране. Об этом РИА Новости рассказали эксперты рынка.

Уровень ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5–2%, в целом по рынку весной 2022 года мы ожидаем ставки в районе 12%, — считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Она полагает, что это произойдёт в том числе за счёт сохранения программ льготного кредитования, когда часть ставки субсидирует государство.

В свою очередь, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина полагает, что в первой половине 2022 года ставка превысит 11%. С ней солидарен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Повышения ставки до 12,5% ожидает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Давление на ставку будут оказывать недавние и, возможно, последующие увеличения ключевой ставки Центробанка. Это повлияет на рост стоимости ипотеки при сворачивании госпрограммы льгот, полагает Якушкина. Ужесточение монетарной политики, в случае её продолжения, также повлияет на рост ставок и надолго закрепит их на уровне 11–12%.

Льготные программы могут помочь сгладить негативный эффект от роста стоимости ипотеки. Однако возврат к ставкам ниже 10% возможен не раньше 2023 года.

Ранее совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Регулятор назвал причиной продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.

Таким образом, ставка выросла до максимума с марта — мая 2017 года. Также отмечается, что диапазон ключевой ставки на 2022 год увеличен до 9–11% с ранее ожидавшихся 7,3–8,3%. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023-м повышены до 7,5–9% с прежних 5,5–6,5%, в 2024-м по-прежнему ожидаются 5–6%.