К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

Банки «Траст» и «ФК Открытие» обратились в суд с исками на сотни миллионов долларов к экс-совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который проживает в Нью-Йорке.
Как
В пресс-службе «Открытия»
Мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы, — заявили в пресс-службе «Открытия».
Представители «Траста»
В самой крупной схеме вывода денег был задействован кредит на 39 млрд рублей. «Траст» выдал его на покупку ценных бумаг компании Otkritie Capital. Денежные средства прошли 83 транзакции, после чего 22 млрд рублей оказались на счетах компании Atesolia, принадлежащей Беляеву, утверждают истцы. По их словам, бизнесмен был в курсе операций, о чём свидетельствует электронная переписка.
NEWS.ru писал, что в июле 2019 года банк «Открытие» подал иск на 290 млрд рублей на пять своих бывших топ-менеджеров.
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