К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

https://static.news.ru/photo/4f36923e-f03b-11ea-ab89-fa163e074e61_660.jpg Вадим Беляев Фото: Ivtorov/wikimedia.org

Банки «Траст» и «ФК Открытие» обратились в суд с исками на сотни миллионов долларов к экс-совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, который проживает в Нью-Йорке.

Как сообщает сайт Верховного суда штата Нью-Йорк, иск подан на имя Вадима Вольфсона — под таким именем зарегистрирован Беляев в США. Истцы полагают, что бизнесмен вывел денежные средства из банка с помощью десятка офшорных компаний. Такая схема использовалась, чтобы спрятать происхождение выведенных средств.

В пресс-службе «Открытия» заявили РБК, что банки сделают всё возможное для возвращения средств, незаконно выведенных прежними собственниками.

Мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы, — заявили в пресс-службе «Открытия».

Представители «Траста» подтвердили журналу Forbes подачу иска. В нём указаны финансовые цепочки на общую сумму в 116 млрд рублей, которые были проведены в период с 2016 по 2017 годы.

В самой крупной схеме вывода денег был задействован кредит на 39 млрд рублей. «Траст» выдал его на покупку ценных бумаг компании Otkritie Capital. Денежные средства прошли 83 транзакции, после чего 22 млрд рублей оказались на счетах компании Atesolia, принадлежащей Беляеву, утверждают истцы. По их словам, бизнесмен был в курсе операций, о чём свидетельствует электронная переписка.

NEWS.ru писал, что в июле 2019 года банк «Открытие» подал иск на 290 млрд рублей на пять своих бывших топ-менеджеров.