Санкции против России назвали «выстрелом» Запада себе в ногу Финансист Хадсон: антироссийскими санкциями страны Запада «выстрелили себе в ногу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Страны Запада, введя санкции против России, «выстрелили себе в ногу», заявил в интервью изданию Junge Welt бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон. По его словам, ограничения дали обратный эффект, оказав услугу российскому лидеру Владимиру Путину.

Эксперт отметил, что Россия сейчас быстро устраняет зависимость от западных товаров собственным производством, ее экономика становится самодостаточной. Санкции не только сделали РФ экономически независимой, но и принесли в ее бюджет дополнительный доход за счет дефицита газа и нефти и роста цен на них.

Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Россия вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. И это привело к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что Запад выстрелили себе в ногу, — сказал финансист.

Ранее сообщалось, что американцы раскритиковали своего президента Джо Байдена за санкции в отношении России. По их мнению, именно эти ограничения привели к взлету цен на энергоносители. Жители США также сочли, что Вашингтону не следовало ввязываться в конфликт н Украине и оказывать ей финансовую помощь.