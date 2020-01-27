https://static.news.ru/photo/b44d37b6-40b1-11ea-9991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look

Цена на стандартный пузырёк йода в декабре 2019 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), сейчас розничная цена средства составляет около 18 рублей, годом ранее — 14 рублей. Таким образом, антисептик дорожает в 10 раз быстрее, чем другие товары в России, пишут «Известия».

По информации маркетингового агентства DSM Group, йод подорожал с 23 до 29 рублей за пузырёк. Причём быстрее и ощутимее всего дорожает йод производства Тульской фармацевтической фабрики — на 64%.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев полагает, что такая тенденция связана с малым числом производящих йод предприятий в России и его дефицитом.

Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешёвых препаратов это приличный показатель в процентном отношении, — дополнил Дмитриев.

Йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и цены на него не регулируются государством.

Как писал NEWS.ru ранее, российские власти скорректировали положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского использования. Согласно постановлению, после 29 февраля компании и индивидуальные предприниматели, которые намерены продавать препараты, не включённые в список лекарственных средств, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов или тканей, обязаны пройти регистрацию в системе учёта в течение семи дней.