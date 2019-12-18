https://static.news.ru/photo/33a79c3c-21e9-11ea-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует России энергичнее использовать конфискацию имущества у госслужащих, если законность владения им не подтверждается. Также эксперты настаивают на расширении перечня активов, которые необходимо изымать как незаконное богатство.

Рекомендация касается активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, сообщает РБК.

Поручение FATF дано правительству РФ. Федеральный кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации.

Эксперты отмечают, что в России больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов и коррупция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конституционный суд решил узаконить изъятие собственности не только у обвиняемых в коррупции чиновников и их семей, но и у друзей и знакомых. Так следует из определений суда, полученных по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осуждённого за взяточничество в особо крупных размерах. Его сестра и бывшие подруги сомневаются в правомерности применения в отношении их норм о контроле за доходами чиновников.