Известный европейский банк может уйти из России Евродепутаты потребовали от властей Австрии заставить Raiffeisen Bank уйти из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Европейского парламента выразили глубокую озабоченность деятельностью австрийского банка Raiffeisen Bank International в России. Соответствующее письмо парламентарии направили руководству европейского государства, текст документа опубликовал депутат Пятрас Ауштрявичюс из Латвии на своей странице в Twitter (X). Депутаты потребовали от Вены оказать давление на кредитную организацию и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в РФ.

Мы, члены Европарламента, пишем вам, чтоб выразить глубокую озабоченность деятельностью австрийского Raiffeisen Bank International в России. Мы сожалеем, что заявления RBI не согласуются с действиями [банка]. Несмотря на намерения сократить деятельность и продать бизнес в России, RBI выступает в качестве кредитора крупнейших операций в РФ, — сказано в письме.

По словам парламентариев, несмотря на намерения продать бизнес в России, руководство Raiffeisen Bank продолжает выступать кредитором крупнейших операций в РФ. Письмо датировано 25 апреля. Подписи в документе поставили 37 депутатов из разных государств Евросоюза.