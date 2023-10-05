Известный аперитив могут перестать ввозить в Россию по требованию компании Владелец Aperol из Италии попросил запретить его сторонний импорт в Россию

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Итальянская компания Campari Group через Арбитражный суд Ростовской области пытается запретить дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить напиток Aperol в Россию, сообщает «Коммерсант». Напиток отсутствует в перечне доступных к параллельному импорту.

При этом эксперты отмечают, что поставки по схеме параллельного импорта пока единичны для этого продукта. Первое заседание по этому процессу состоится 30 октября.

Campari также затребовала на время разбирательств запрета на выпуск товара, указав, что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к параллельному импорту. Суд в этом ходатайстве отказала и затребовал у Campari подтверждение нарушенного права.

В июле сообщалось, что Минпромторг планирует исключить продукцию Mast-Jagermeister SE из списка параллельного импорта. Это означает, что ликер «Ягермейстер» окончательно пропадет с полок российских магазинов. Поводом для этого стало соответствующее обращение Калужского ликероводочного завода «Кристалл», где заверили, что готовы обеспечить запрос россиян на напиток с аналогичным составом.

В июне стало известно, что Минпромторг и российские производители техники намерены сократить список брендов для параллельного импорта. Решение может коснуться продукции более 20 зарубежных компаний, включая Acer, Asus, Dell, Cisco, HP и IBM.