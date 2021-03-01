«Известия»: В России вырос индекс «свободных денег»

Индекс «свободных денег» в январе 2021 года вырос в бюджетах россиян на 82% в сравнении с декабрём 2020 года. Это показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. По данным исследовательского холдинга «Ромир», показатель продемонстрировал максимальный рост за всю историю наблюдений.
Как
Эксперты объясняют подобную динамику отчасти сезонными показателями, когда в первый месяц года граждане резко снижают свои траты. При этом годом ранее данный показатель составлял 40%. Кроме того, важным является и увеличение индекса в годовом выражении, что нельзя обосновать только сезонностью.
Исследователи полагают, что в нынешнем году эффект был усилен за счёт ограничения возможностей для трат на новогодние праздники. Кроме того, в 2020 году россияне делали покупки в течение всего года, а не оккупировали магазины в конце декабря.
При этом эксперты подчёркивают, что воспринимать увеличение индекса «свободных денег» в качестве показателя увеличения доходов граждан не следует. В большей степени это связано с коронавирусными ограничениями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ утвердило план по упрощению получения пенсий, пособий и компенсаций. В течение пяти лет в России будет создана единая цифровая платформа, с помощью которой оформлять социальные пособия и выплаты можно будет в электронном виде.