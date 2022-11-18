«Известия»: в России возникла нехватка частот для мобильного интернета

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России из-за проблем с диапазоном LTE и прекращением поставок сетевого оборудования возникла нехватка частот для мобильного интернета. Операторы предупредили, что скорость интернета продолжит падать, пишут «Известия».

Большинство частот не может использоваться из-за ограничений со стороны других пользователей. Проблему признают и в Минцифры, но только для городов-миллионников. Выход в министерстве видят в совместном использовании спектра и передаче под LTE частот, которые изначально выделены под 3G. В частности, этим уже воспользовался в Подмосковье «Вымпелком».

Перевод позволил компании увеличить скорость мобильного интернета в 1,5 раза. Как следствие, стало проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении. Также выросла надежность сети 4G за счет роста емкости сети.

Представители бизнеса отметили, что снижение скорости мобильного интернета в России уже началось. С ноября 2021 года по середину марта 2022 года она сократилась с 21,7 Мбит/с примерно до 21 Мбит/с. К концу года она может сократиться еще примерно на 1 Мбит/с. разгрузить сети LTE могло бы внедрение 5G , но пока для него нет оборудования и не выделены частоты, отмечают опрошенные изданием эксперты.

Ранее сообщалось, что Минцифры разрабатывает механизм, при котором оператором будет предложено совместное использование сотовых сетей в небольших населённых пунктах и на трассах. Схема предполагает, что компании смогут воспользоваться техникой конкурентов там, где у них нет оборудования.