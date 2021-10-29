«Известия»: в РФ начала расти средняя ставка по потребительским кредитам

В октябре 2021 года средняя ставка по ипотечным кредитам увеличилась на 0,3 процентного пункта, по потребительским — на 1 процентный пункт. Такие данные финансового маркетплейса «Сравни.ру» приводят «Известия».

В материале сообщается , что повышение стоимости потребительских и ипотечных кредитов связано с ростом ключевой ставки Банка России. В октябре этот показатель повысился в шестой раз подряд и достиг уровня 7,5% годовых.

Как отмечает издание, наибольшие изменения по потребительским кредитам наблюдаются в ВТБ, «Сбере» и Промсвязьбанке. Там ставки по отдельным программам увеличились на 1,8–2 процентных пункта. Корректировки в районе 0,5–0,8 процентного пункта наблюдаются у Абсолют банка, Ак Барс банка и МКБ. По данным «Сравни.ру», в конце октября средняя минимальная ставка по потребительским займам составляет 9,36%, средняя максимальная — 17,53%.

Ставки во ипотеке сильнее всего выросли в «Уралсибе» и Абсолют банке — на 0,5–0,6 процентного пункта. В «Сбере» этот показатель вырос на 0,4 процентного пункта. Россельхозбанк и Райффайзенбанк зафиксировали показатель роста ставки на уровне 0,3 процентного пункта.

В кредитных организациях «Известиям» подтвердили тенденцию к росту средних ставок по кредитам.

Ранее также стало известно, что российские банки начали поднимать ставки по ипотеке.