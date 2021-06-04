«Известия»: новые условия льготной ипотеки стабилизируют цены на жильё

https://static.news.ru/photo/c7b42d00-c59e-11eb-aa96-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Изменение условий льготной ипотеки поможет стабилизировать цены на жильё. Такого мнения придерживаются эксперты-застройщики, мнение которых публикуют «Известия».

Снижение покупательской активности отразится на замедлении динамики роста цен на рынке новостроек, считает управляющий партнёр девелоперской компании Андрей Колочинский.

Если за пять месяцев средняя стоимость квартиры в столичных новостройках увеличилась примерно на 8–9%, то до конца года, если не произойдет новых потрясений в экономике страны, цена будет меняться в пределах инфляции, — поясняет эксперт.

Уменьшение суммы ипотечного кредита до 3 млн рублей и увеличение ставки до 7% также приведут к снижению количества инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости. А это значит, что воспользоваться кредитом в первую очередь захотят семьи для улучшения жилищных условий.

С тем, что рост цен на жильё будет замедляться, согласна коллега Колочинского, председатель совета директоров одной из компаний Ирина Доброхотова. Падения цен на жильё не будет, но и условия для резкого их роста нивелируются.

Условия продления льготной ипотеки — один из способов успокоить рынок в крупных городах. Столь доступной ипотеки уже не будет, и таким образом государство заставит цены на жильё несколько снизиться, — говорит эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Российской федерации Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки ещё на год. Ставка по ней составит 7%.