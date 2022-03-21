«Известия»: Nestle и Unilever повысят цены с 1 апреля до 45%

Компания Nestle сообщила партнёрам о повышении цен с 1 апреля до 40%. Такой рост ожидается на кофе и кофейные напитки бренда, пишут «Известия».

На 30% вырастет стоимость Dolce Gusto и Starbucks, на 20–30% поднимутся цены на детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen. Какао и напитки Nesquik подорожают до 30%. Также на 20–30% подорожает стоимость готовых завтраков Cini Minis, Fitness, Kosmostars, на 25% вырастет в цене вся шоколадная продукция.

Повышение цен изготовитель обосновал серьёзными изменениями рыночной ситуации, с которым столкнулся в марте. Также сыграли роль логистические сложности при поставке продукции, сырья, упаковки. Риск перебоев при исполнении заказов сохраняется до сих пор. Хотя производитель принимает меры для восстановления цепочки поставок.

На себестоимость продуктов влияет ослабление рубля до исторических минимумов, а также рост цен на рынках сырья и упаковки, подорожание логистики.

Производитель пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого Unilever также повышает цены с 1 апреля. Диапазон подорожания составит до 45%. Пока не указано, каких именно категорий товаров коснётся подорожание, но в России компания развивает бренды Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и многие другие.

Причиной подорожания производитель называет динамику изменения валютного курса, рост затрат на логистику, сырьё и упаковку, изменение макроэкономической ситуации в условиях санкций.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в «Росптицесоюзе» сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта. Из-за этого, отметили эксперты, стоимость привязана к повышению валютного курса.