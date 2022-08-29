«Известия»: на дне Волги остаются 356 затонувших судов

Фото: Global Look Press

На дне Волги и ее притоков на сегодня находятся 356 затонувших судов. Такие данные приводит Генпрокуратура, пишут «Известия».

Всего же со дна Волжского бассейна подняты почти две тысячи плавсредств и другой техники, начиная с 1998 года.

В настоящее время в Волжском бассейне остаются на дне 356 объектов. По каждому из них были предъявлены иски прокуратурой, вынесены судебные решения, которые уже вступили в законную силу, — цитирует газета старшего помощника Волжского межрегионального природоохранного прокурора Марию Едрышеву.

Проблема затонувших судов в России копилась десятилетиями. На то, чтобы достать их из реки нужно куда больше денег, чем стоит само судно. Между тем, затонувшие суда представляют большую угрозу экологической безопасности, так как их металлические части являются постоянным источником загрязнения водоемов продуктами коррозии металла и другими веществами.

Вредные частицы не только оседают на дно, но и разносятся на десятки километров течением. Это негативно влияет не только на качество воды, но и на животный мир водного объекта, снижает привлекательность нерестилищ, — рассказал изданию замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Антон Головин.

Проблему начали решать только недавно и затонувшие суда один за другим поднимают на поверхность. Однако, дело идет медленно и с явным сопротивлением на местах, так как оно является дорогим и хлопотным. Ситуация осложняется еще и тем, что у многих судов потерялись хозяева, которых можно обязать достать судно на поверхность.

Документ, который предписывал освободить дно Волги от затонувших судов, был принят правительством три года назад в рамках национального проекта «Экология». На проведение работ было выделено 205 млрд рублей. Мероприятия по оздоровлению русла также призваны сократить объём сточных вод в три раза. Работы были рассчитаны до 2024 года.