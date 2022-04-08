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Экономика

«Известия»: кабмин выкупит акции пострадавших от санкций ключевых компаний

08:23, 11 апреля 2022
«Известия»: кабмин выкупит акции пострадавших от санкций ключевых компаний Илья Торосов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство планирует выкупить акции приоритетных российских компаний, пострадавших от рестрикций, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. На эти цели кабмин потратит часть средств из Фонда национального благосостояния.

Это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок. Если такое решение будет принято, мы поддержим стоимость и сохраним инвестиционную привлекательность этих компаний,отметил Торосов.

Правительство также разработало меры поддержки для менее крупных игроков. Для системообразующих предприятий в сфере промышленности и сельского хозяйства начинает действовать программа льготного кредитования. 

Без внимания не оставят и авиаотрасль. На её поддержку выделят 25 млрд рублей.

Как первый шаг в мерах поддержки авиационной отрасли принято решение о выделении 25 млрд рублей. Из них 19,5 млрд рублей пойдёт авиаперевозчикам на компенсацию недополученных доходов из-за возврата билетов в связи с отменой международных и внутренних перевозок. И ещё  1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель, — пояснил Торосов.

Замглавы Минэка отметил ранее, что российская экономика может восстановиться до уровня показателей 2021 года уже через год даже с учётом действия жёстких санкций. По его мнению, дефолта не будет.

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