«Известия»: кабмин выкупит акции пострадавших от санкций ключевых компаний

Правительство планирует выкупить акции приоритетных российских компаний, пострадавших от рестрикций, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. На эти цели кабмин потратит часть средств из Фонда национального благосостояния.

Это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок. Если такое решение будет принято, мы поддержим стоимость и сохраним инвестиционную привлекательность этих компаний, — отметил Торосов.

Правительство также разработало меры поддержки для менее крупных игроков. Для системообразующих предприятий в сфере промышленности и сельского хозяйства начинает действовать программа льготного кредитования.

Без внимания не оставят и авиаотрасль. На её поддержку выделят 25 млрд рублей.

Как первый шаг в мерах поддержки авиационной отрасли принято решение о выделении 25 млрд рублей. Из них 19,5 млрд рублей пойдёт авиаперевозчикам на компенсацию недополученных доходов из-за возврата билетов в связи с отменой международных и внутренних перевозок. И ещё 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель, — пояснил Торосов.

Замглавы Минэка отметил ранее, что российская экономика может восстановиться до уровня показателей 2021 года уже через год даже с учётом действия жёстких санкций. По его мнению, дефолта не будет.