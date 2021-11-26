«Известия»: к октябрю 2022 года в РФ закроют почти 30 кредитных организаций

К октябрю 2022 года с рынка России могут уйти почти 30 кредитных организаций. Причиной станет отзыв лицензии, её добровольное аннулирование или процесс слияния и поглощения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
Как
По словам экспертов, наиболее велики риски для организаций с категориями рейтинга не выше «ruB». В этот кластер входит около 49% всех кредитных организаций.
Ранее сообщалось, что Банк России ожидает, что экономика России в 2021 году вырастет на рекордные за много лет 4–4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%. Главным драйвером для этого стало восстановление экономики после пандемии, также положительное влияние оказывают высокие цены на нефть, спрос внутри страны, бюджетные ассигнования.