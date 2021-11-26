«Известия»: к октябрю 2022 года в РФ закроют почти 30 кредитных организаций

К октябрю 2022 года с рынка России могут уйти почти 30 кредитных организаций. Причиной станет отзыв лицензии, её добровольное аннулирование или процесс слияния и поглощения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

Как гласит прогноз, в течение четырёх кварталов. начиная с октября 2021 года по октябрь 2022 года, свою деятельность из-за отзыва или добровольного аннулирования лицензии. а также в связи с процессами слияния и поглощения в России могут прекратить до 29 кредитных организаций. Свой прогноз агентство делает, сопоставляя вероятности дефолта по каждому банку на основании исторической частоты дефолта, характерной для уровня рейтинга, присвоенного данному банку.

По словам экспертов, наиболее велики риски для организаций с категориями рейтинга не выше «ruB». В этот кластер входит около 49% всех кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает, что экономика России в 2021 году вырастет на рекордные за много лет 4–4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%. Главным драйвером для этого стало восстановление экономики после пандемии, также положительное влияние оказывают высокие цены на нефть, спрос внутри страны, бюджетные ассигнования.