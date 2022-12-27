«Известия»: иностранные перевозчики стали летать на бывших самолетах РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранные перевозчики стали летать на бывших самолетах российских авиакомпаний. Речь идет о судах, задержанных или заблокированных за границей, пишут «Известия».

Два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Оказались у зарубежных компаний три борта Smartavia, один Boeing 737 MAX, предназначавшийся Utair. Всего российские компании лишились в этом году 85 самолетов. Специалисты считают, что самолеты, не принадлежавшие российским авиакомпаниям на праве собственности, вряд ли вернутся в Россию.

Турецкая авиакомпания уже перекрасила один из самолетов, заказанных «Аэрофлотом», в цвета собственного бренда. Издание отмечает, что на видео, представленном Turkish Technic в Twitter 20 декабря, видно, как до покраски у воздушного судна были характерные для «Аэрофлота» синие гондолы двигателей и винглеты. Во время окраски проступает надпись «Аэрофлот».

Единственным крупным перевозчиком, полностью сохранившим свой текущий иностранный парк, стала компания Utair. Больше всего техники из-за санкций потеряли Nordwind и «Икар», у которых на двоих за границей остались 25 самолетов, а также Azur Air и Royal Flight, у которых за рубежом остались по 11 самолетов.

«Аэрофлот» лишился семи самолетов, большая часть которых была заблокирована во время планового техобслуживания или при выполнении международных рейсов из-за закрытия воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании — Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг 11 отечественных самолетов, которые были восстановлены Объединенной авиастроительной корпорацией. Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214, на восстановление которых Минпромторг намерен выделить 15,4 млрд рублей, работы предполагается завершить к 2024 году.