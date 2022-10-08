«Известия»: финансирование нацпроектов сократят на 240 млрд рублей

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Финансирование нацпроектов сократят на 240 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, пишут «Известия».

Всего на нацпроекты в следующем году будет направлено 2,86 трлн рублей. Больше всех урежут расходы на проект модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с 414,9 млрд рублей в этом году до 129,4 млрд рублей в следующем. Расходы в этом направлении сократят почти в четыре раза.

Самые большие траты будут заложены в нацпроект «Демография», где финансирование составит на 115,3 млрд рублей больше, чем в нынешнем году. В общей сложности на нацпроекты в бюджете заложено 5,82 трлн рублей на два года. В 2024 году оно составит 2,96 трлн рублей. В этом году на них было направлено 3,1 трлн рублей.

Не заложены деньги в 2023 году на развитие железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна и Азово-Черноморского бассейна. Сведены к нулю траты на автодорогу международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

На развитие Севморпути и региональных аэропортов, наоборот, будет потрачено 110,2 млрд рублей и 69,1 млрд рублей соответственно. Снизится финансирование нацроекта «Цифровая экономика» на 71,6 млрд рублей (до 129,3 млрд рублей) по сравнению с 2022 годом, в 2024 году оно сократится до 126,9 млрд рублей. В 2023 году урежут затраты на кадры для цифровой экономики, в 2024 году денег на это не выделят совсем.

Вырастут расходы на проект «Безопасные и качественные дороги» до 397,5 млрд рублей в следующем году и 541,2 млрд рублей в 2024 году. При этом снизится финансирование на строительство и реконструкцию автодорог федерального значения и внедрение интеллектуальных транспортных систем.

На нацпроект «Образование» в следующем году потратят на 32,7 млрд рублей больше, до 228,7 млрд рублей. Основные расходы пойдут на строительство пяти школ в Тыве, завершение строительства четырех школ на Алтае, в Мордовии и в Псковской области. Предусмотрено финансирование конкурса «Учитель года» и создание детских технопарков «Кванториум».

Ранее сообщалось, что экологический оператор профинансирует строительство мусороперерабатывающих заводов в регионах Центрального федерального округа, вложив более 108 млрд рублей. За 2021 год ЦФО отправил на переработку 51,8% всех отходов по стране, а на утилизацию — 77%.