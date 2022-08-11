«Известия»: экономика России выйдет на плановый рост к 2025 году

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономика России выйдет на плановый рост к 2023 году, а 2030-й станет прогрессировать в диапазоне 2,2–2,7%, что близко к докризисным целям (3%). Но реализация такого сценария возможна, если Россия обеспечит критически важный импорт, выведет товары на новые рынки и обеспечит технологическое импортозамещение, пишут «Известия».

Об этом говорится в «Контурах сценариев долгосрочного прогноза» до 2030 года, подготовленных Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Эксперты при этом считают, что в ближайшее время нормализация экономики после введённых на территории региона санкций станет процессом сложным.

«Переждать» рестрикции не получится, но они подвергнутся постепенной эрозии, — сказано в макропрогнозе ЦМАКП.

В прогнозе сказано, что уже через три-четыре года после введения санкций из них возникают формальные или фактические изъятия, напоминают специалисты.

Ранее депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что Франции необходимо снять санкции против России, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис. По его словам, у РФ, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию.