«Известия»: авиакомпании недополучат в 2022 году Superjet

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании в этом году получат в общей сложности только 10 Superjet 100 вместо обещанных весной главой Минпромторга Денисом Манутровым 19 машин. Два самолета уже получили Red Wings, один — «Азимут», до конца года авиаперевозчики получат еще семь бортов, из которых один — со вторичного рынка, пишут «Известия».

Минпромторг, по данным издания, заверяет, что все самолеты будут поставлены заказчикам, но при этом точные сроки не называются. Предполагается, что это произойдет в начале следующего года, так как в 2023 году программа SSJ-100 с двигателем Sam146 будет полностью завершена, а производство будет переориентировано на импортозамещенный Superjet-New.

Авиакомпания «Азимут», получившая новый Superjet, рассчитывает в этом году получить еще два борта, один из которых будет ремаркетированным (использовавшимся в другой компании). Red Wings также получила не новые самолеты, а в декабре перевозчику будут поставлены два совершенно новых борта.

В Минпромторге подтвердили, что в этом году из серии Superjet 100 авиакомпаниям поставлен только один новый борт.

На сегодняшний день один новый самолет уже поставлен, в центре поставок корпорации «Иркут» в Жуковском находятся еще шесть произведенных новых самолетов, которые будут переданы эксплуатантам в ближайшее время, — приводит газета сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает законопроект, предполагающий запрет на регистрацию самолетов авиакомпаний за рубежом. Проект предлагает внести поправки в Воздушный кодекс, дополнив его абзацем о том, что воздушные коммерческие перевозки пассажиров выполняются только на транспорте, зарегистрированном в России.