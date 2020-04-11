Израиль прекращает все полёты в страну

https://static.news.ru/photo/fb818064-7c0d-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился временно остановить полёты в страну до юридического урегулирования вопроса отправки всех прибывающих на самоизоляцию. Для этого специально подготовили гостиницы, рассказал представитель правительства еврейского государства.

Премьер-министр дал указание остановить все полёты в Израиль до достижения юридических договорённостей, позволяющих командованию тыла забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы. Самолёты, уже вылетевшие в Израиль, будут впущены, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине страны.

Накануне граждане Израиля, вернувшиеся на родину из Нью-Йорка, самостоятельно отправились по домам, вместо карантина в специально оборудованных отелях.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру, по данным на 11 апреля 2020 года. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Вылечились свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росавиация сообщила о работе над вывозом россиян из Южной Кореи. Организовать рейсы предложили авиакомпании «Аврора». Лайнеры должны отправиться по маршрутам из Сеула во Владивосток и Хабаровск.