Галина Изотова Галина Изотова Фото: audit.gov.ru

В Счётной палате признали низкий уровень взаимодействия между органами власти, громоздкую систему управления нацпроектами и отсутствие «экономики для людей» в России. Системные проблемы нацпроектов, выявленные ещё в 2018 году, в большинстве своём до сих пор не решены, заявила зампред ведомства Галина Изотова.

В пресс-службе Счётной палаты главными проблемами названы:

  • громоздкая система управления, в которой функции дублируются, а нацпроекты и их цели «довольно условно» связаны между собой;
  • низкий уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти;
  • отсутствие в отчётах о ходе реализации нацпроектов полной и достоверной информации о рисках;
  • отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля реализации;
  • недостаточные темпы освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей, — добавила зампред Счётной палаты.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что ситуация с нацпроектами «в целом нормальная».

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