В Счётной палате признали низкий уровень взаимодействия между органами власти, громоздкую систему управления нацпроектами и отсутствие «экономики для людей» в России. Системные проблемы нацпроектов, выявленные ещё в 2018 году, в большинстве своём до сих пор не решены, заявила зампред ведомства Галина Изотова.
В пресс-службе Счётной палаты главными проблемами названы:
громоздкая система управления, в которой функции дублируются, а нацпроекты и их цели «довольно условно» связаны между собой;
низкий уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти;
отсутствие в отчётах о ходе реализации нацпроектов полной и достоверной информации о рисках;
отсутствие комплексной системы мониторинга и контроля реализации;
недостаточные темпы освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Пока вместо экономики для людей мы строим экономику показателей, — добавила зампред Счётной палаты.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что ситуация с нацпроектами «в целом нормальная».