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Будущий глава транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается занимать место в совете директоров «Роснефти» сразу по вступлении в должность.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник в российской компании. По его информации, Луни заключил соглашение с действующим главой BP Бобом Дадли, что тот останется в совете директоров...