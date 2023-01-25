«Изобретаем колесо»: экономист о перспективах общей валюты для стран БРИКС Аналитик Разуваев заявил, что идея общей валюты для стран БРИКС бесперспективна

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Создание наднациональной валюты в рамках БРИКС бесперспективно, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, более реализуемым проектом является создание общей валюты в рамках Евразийского экономического пространства, плюс Турция и Азербайджан.

Все разговоры о наднациональной валюте в рамках БРИКС, мне кажутся абсолютно неправильными и бесперспективными. И если мы просто хотим уйти от расчетов в долларах США, то надо торговать в национальных валютах, иначе, как говорится «изобретаем колесо», — заявил Разуваев.

Ранее экономист Александр Разуваев высказался за введение единой валюты в России, Белоруссии и Казахстане. По его мнению, это послужит объединению государств в экономическом плане.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере дальнейшей интеграции. Он напомнил, что разница в экономическом развитии европейских стран периодически порождает проблемы, связанные с функционированием единой валюты.